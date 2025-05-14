Володин счёл эффективным закон о языковом тестировании детей мигрантов

Спикер Госудмы Вячеслав Володин высказался о первых итогах тестирования детей мигрантов на знание русского языка.

"Промежуточные итоги реализации принятого закона показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его. А как вы считаете?", - написал политик в своём telegram-канале.

Ранее в Рособрнадзоре подвели первые итоги тестирования по русскому языку для детей мигрантов, которые хотят учиться в школах России. 81% детей и подростков отсеялись ещё до самого тестирования. Обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка ввели с 1 апреля. Его проводят в 2 тыс. 356 организациях. Поданы 1 тыс. 762 заявления на участие. 81% заявителей отказано в принятии документов. Основные причины отказов – предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

К тестам допущены 335 человек. 44 уже поучаствовали в тестировании, из них 27 (61%) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком. Первые итоги анализа показали, что новый порядок позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан.