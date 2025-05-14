14 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Володин счёл эффективным закон о языковом тестировании детей мигрантов

Спикер Госудмы Вячеслав Володин высказался о первых итогах тестирования детей мигрантов на знание русского языка.
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"Промежуточные итоги реализации принятого закона показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его. А как вы считаете?", - написал политик в своём telegram-канале.

Ранее в Рособрнадзоре подвели первые итоги тестирования по русскому языку для детей мигрантов, которые хотят учиться в школах России. 81% детей и подростков отсеялись ещё до самого тестирования. Обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка ввели с 1 апреля. Его проводят в 2 тыс. 356 организациях. Поданы 1 тыс. 762 заявления на участие. 81% заявителей отказано в принятии документов. Основные причины отказов – предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

К тестам допущены 335 человек. 44 уже поучаствовали в тестировании, из них 27 (61%) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком. Первые итоги анализа показали, что новый порядок позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан.

Теги: Вячеслав Володин, дети, мигранты, русский язык


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Ранее 13.05.2025 15:35 Мск 81% детей мигрантов, желающих обучаться в российских школах, не сможет получить место

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