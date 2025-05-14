Трамвайный маршрут "Екатеринбург - Верхняя Пышма" могут сделать беспилотным

В Свердловской области одобрили идею группы "Мовиста" сделать трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой беспилотным. На данный момент такая возможность пока только изучается, пояснил гендиректор "Мовисты" Алексей Зотов.

"Здесь уже создана современная транспортная система. Мы провели исследования, подтвердившие техническую возможность внедрения беспилотного режима, и получили поддержку областного правительства", - приводит его слова "Интерфакс".

Именно "Мовиста" в 2022 году запустила "Львенка" на маршрут "Екатеринбург - Верхняя Пышма", благодаря чему порядка 11 тыс. пассажиров смогли ежедневно курсировать между городами.

Беспилотную систему передвижения позволят запустить уже внедренные в депо автоматизированные процессы. К слову, на маршруте курсирует низкопольный подвижной состав, который также подходит для беспилотного управления. Первые регулярные поездки на трамвае без пилота пройдут в Москве уже этой осенью, после чего будет решаться вопрос, как внедрить эту технологию и в Свердловской области.