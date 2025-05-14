14 Мая 2025
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Трамп выдвинул требование Киеву

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Фото: Накануне.RU

Хазин: Трамп что-то знает о грядущем обвале рынков?

Экономист Михаил Хазин не исключил, что Дональд Трамп что-то знает о скором крупном обрушении западных рынков, поэтому и выдвигает порой довольно экстравагантные инициативы и пытается пойти на разного рода сделки, исполнять условия которых, возможно, даже не придется.

Хазин отметил, что в США идет острый конфликт между президентом Дональдом Трампом и главой Федрезерва Джером Пауэллом. Пауэлл говорит, что инфляционные ожидания растут, и есть показатели, которые говорят о том, что ставку надо повышать, а Трамп говорит про экономический спад (который в реальности идет еще с 2021 года, потому что в США занижают инфляцию, заметил Хазин), промышленность падает, безработица растет.

"Трамп как будто знает, что до сентября произойдет мощный обвал рынков. И если это произойдет, то тогда либеральная экономическая политика у нас закончится, и решение о ключевой ставке будут принимать совсем другие люди", — сказал Михаил Хазин на форуме "Финмаркет" в Екатеринбурге.

Теги: Михаил Хазин, Дональд Трамп


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