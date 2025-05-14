В Нефтеюганске мужчина продал автомобиль и отдал деньги мошенникам

Поверив дистанционным мошенникам, житель Нефтеюганска продал свой автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

60-летний заявитель рассказал полицейским, что ему поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудницей пенсионного фонда. Звонившая сообщила, что для перерасчета размера пенсии необходимо проверить данные гражданина, и убедила продиктовать код из СМС.

Вскоре поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил, что личный кабинет югорчанина на портале оказания государственных услуг взломан и на его имя пытаются оформить кредит по генеральной доверенности. Затем эту легенду подтвердил лжесотрудник правоохранительных органов. Звонивший посоветовал заблокировать доступ злоумышленникам, переведя деньги на "безопасный счет". С его слов, таким образом югорчанин еще и поможет следствию поймать преступников. Для большей убедительности мошенник позвонил мужчине по видеосвязи и показал удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Выполняя все указания аферистов, заявитель снял личные сбережения, продал свою иномарку, а затем перевел все денежные средства на неизвестные счета через банкомат. Материальный ущерб составил свыше 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено два уголовных дела в соответствии с ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время сотрудники полиции предпринимают комплекс мер по установлению и задержанию подозреваемых лиц.