Орбан: Киев пытается сорвать референдум о членстве Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своем видеообращении, что украинские спецслужбы пытаются сорвать идущий венгерский референдум о членстве Украины в ЕС.

В центре Будапешта был задержан гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже. Перед этим СБУ задержала двух бывших боевиков ВСУ, которых обвинили в работе на венгерскую разведку. А также о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии в Закарпатье, на которое Будапешт имеет давние виды и собирает информацию о военных силах и технике там, а также о настроениях местного населения. После этого Будапешт объявил о высылке двух украинских дипломатов, а Киев - двух венгерских.

"Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС", - заявил Орбан после заседания Совета обороны, созванного в связи со шпионским скандалом.

Национальный референдум в Венгрии по вопросу о поддержке членства Киева в ЕС начался в апреле и продлится до 20 июня. Хотя его результаты будут носить консультативный, а не обязательный характер, ожидается, что, скорее всего, венгры не поддержат вступление Украины. Зная это, украинский режим пытается повлиять через венгерскую оппозицию. Однако Венгрия доведет референдум до конца, поскольку ни ЕС, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров.

На фоне скандала Венгрия отменила переговоры с Украиной по вопросу о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были запланированы на 12 мая.

В целом в большинстве стран ЕС, по разным опросам, население скорее поддерживает принятие Украины, но перевес очень небольшой. Нигде он не превышает даже 50% и свидетельствует больше о жалости. Статус кандидата Украине дали в 2022 году, но дальше дело застопорилось.

В ЕС активно обсуждают, как предотвратить возможное блокирование Венгрией начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщило накануне агентство Bloomberg. На прошлой неделе на закрытом совещании некоторые страны убедили Еврокомиссию рассмотреть возможность начала переговоров о запуске процесса присоединения. При этом такие переговоры могут идти десятилетиями. Но, чтобы их начать и завершить, требуется единогласие. А вот по отдельным позициям это возможно и без него. И в ЕС сейчас ломают голову над тем, как это все обставить, чтобы это не выглядело как открытое пренебрежение к европейским нормам и процедурам, которыми ЕС очень гордится.