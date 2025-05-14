Молебны пока не помогли: МЧС усиливает авиагруппировку в Забайкалье

МЧС России усилило авиагруппировку в Забайкальском крае, где продолжаются лесные пожары – поручение дал глава министерства Александр Куренков.

14 мая на боевое дежурство заступил самолет Бе-200ЧС, прибывший из Хабаровского авиационно-спасательного центра. Самолет-амфибия способен сбросить в очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости. Заправка водой может осуществляться с помощью пожарных автоцистерн, а также напрямую из озера Кенон.

Это уже четвертое воздушное судно МЧС России, стоящее на защите населенных пунктов Забайкальского края. В регионе уже успешно применяются два самолета Ил-76 и вертолет Ми-8.

Накануне стало известно, что в регионе с благословения митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия ведутся молебны о ниспослании дождя. Текст молитвы опубликован на сайте епархии, мирянам молиться рекомендуется, священникам – поставлено в обязанность.