СК возбудил дело после смерти женщины в частной клинике Екатеринбурга

В Екатеринбурге скончалась пациентка частной клиники. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, известно, что женщина страдала тяжелым заболеванием. Сообщается, что ей было оказано некачественное лечение в одной из частных клиник уральской столицы. В марте нынешнего года пациентка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности". Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о ненадлежащей медицинской помощи ребенку в Югре.