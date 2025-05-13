14 Мая 2025
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Фото: АО &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

В подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" открыты доски Памяти участникам СВО

В шести подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" состоялось открытие мемориальных досок в память о сотрудниках предприятия, погибших при выполнении боевых задач в ходе Специальной военной операции и оказании гуманитарной помощи на территории новых регионов России.

Памятные доски размещены в аппарате управления компании, Тюменском, Тобольском, Нижневартовском, Ноябрьском управлениях магистральных нефтепроводов, на Тюменском ремонтно-механическом заводе. Они посвящены 8 участникам боевых действий в зоне СВО и одному волонтеру, погибшему в январе 2025 года в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой под Авдеевкой.

В торжественных митингах приняли участие родные и близкие погибших нефтепроводчиков, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, коллеги, представители власти.

В адрес погибших товарищей было сказано много теплых слов.

"Мы с коллегами помним Сергея Витальевича Иванова. Знали его как доброго, отзывчивого, искреннего и честного человека. Мы гордимся, что такие герои есть среди нас", – сказала заместитель начальника отдела земельного кадастра АО "Транснефть – Сибирь" Марина Носкова.

"Наши сотрудники не только достойно выполняют производственные задачи, но и когда возникает необходимость, наши коллеги идут на передовую, чтобы защитить Родину, семью от врагов. И этот пример мужества и ответственности мы должны показывать нашим детям", – отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Память погибших при исполнении воинского долга собравшиеся почтили минутой молчания.

 

Теги: Транснефть – Сибирь, СВО


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