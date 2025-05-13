Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом и ожидает завтрашней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит продлится до этой пятницы, сообщают РИА Новости.

"В ходе этого визита я проведу встречу на высоком уровне с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным с целью укрепления дружбы между Малайзией и Россией и начала нового сотрудничества в различных стратегических областях", - написал политик в своих соцсетях.

Анвар Ибрагим добавил, что у него запланированы встречи с "несколькими ключевыми лидерами российской промышленности" для привлечения более эффективных инвестиций в Малайзию, а также посещение XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.