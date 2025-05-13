Главный нейрохирург ЦФО высоко оценил хирургическую активность костромских врачей

В Костроме прошла медицинская конференция «Сербиненковские чтения», посвященная памяти врача-нейрохирурга с мировым именем, основоположника эндоваскулярной нейрохирургии, академика Федора Сербиненко.

В ней участвовали ведущие нейрохирурги из 30 регионов страны. В том числе академик РАН, главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов, президент Ассоциации нейрохирургов России Дмитрий Усачев, профессор, главный нейрохирург Центрального Федерального округа Олег Древаль.

Говоря об итогах работы за 2024 год, Олег Древаль особо отметил хирургическую активность в Костромской области. Сейчас она составляет 70%, что является одним из лучших показателей в стране. Регион занял второе место в Центральном федеральном округе. Данный показатель характеризует квалификацию хирургического персонала, техническое оснащение операционных блоков, отделений анестезиологии и интенсивной терапии, соблюдение стандартов лечения.

Отметим, что основная нейрохирургическая служба Костромской области сосредоточена в региональном сосудистом центре областной больницы. Пациенты из отдаленных районов доставляются силами санавиации, которая была сохранена в регионе по инициативе губернатора Сергея Ситникова.

В рамках программы модернизации регионального здравоохранения был значительно модернизирован парк оборудования нейрохирургического отделения. Это позволило врачам внедрять мини-инвазивные операции на позвоночнике, эндоскопические вмешательства на головном мозге, расширить возможности оказания помощи больным с нейроонкологическими заболеваниями.

Также в Костромской области реализуется программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас костромские доктора могут оперировать пациентов с кровоизлияниями, аневризмой сосудов головного мозга, развивается лечение нейроонкологических пациентов. Ежегодно лечение в нейрохирургии проходят более 500 пациентов. Врачи выполняют около 400 хирургических вмешательств, из них более 120 высокотехнологичных.

«Сегодня, по поручению губернатора Сергея Константиновича Ситникова, разработана программа развития нейрохирургической службы. Планируется расширение площадей для второй операционной, предусмотрена возможность приобретения современного оборудования. Это большая поддержка. Специалисты отделения уже активно сотрудничают с неврологами, сосудистыми и эндоваскулярными хирургами», - рассказал главный врач областной больницы Владимир Храмов.