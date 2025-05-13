13 Мая 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Главный нейрохирург ЦФО высоко оценил хирургическую активность костромских врачей

В Костроме прошла медицинская конференция «Сербиненковские чтения», посвященная памяти врача-нейрохирурга с мировым именем, основоположника эндоваскулярной нейрохирургии, академика Федора Сербиненко.

В ней участвовали ведущие нейрохирурги из 30 регионов страны. В том числе академик РАН, главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов, президент Ассоциации нейрохирургов России Дмитрий Усачев, профессор, главный нейрохирург Центрального Федерального округа Олег Древаль.

(2025)|Фото: adm44.ru

Говоря об итогах работы за 2024 год, Олег Древаль особо отметил хирургическую активность в Костромской области. Сейчас она составляет 70%, что является  одним из лучших показателей в стране. Регион занял второе место в Центральном федеральном округе. Данный показатель характеризует квалификацию хирургического персонала, техническое оснащение операционных блоков, отделений анестезиологии и интенсивной терапии, соблюдение стандартов лечения.

Отметим, что основная нейрохирургическая служба Костромской области сосредоточена в региональном сосудистом центре областной больницы. Пациенты из отдаленных районов доставляются силами санавиации, которая была сохранена в регионе по инициативе губернатора Сергея Ситникова.

В рамках программы модернизации регионального здравоохранения был значительно модернизирован парк оборудования нейрохирургического отделения. Это позволило врачам внедрять мини-инвазивные операции на позвоночнике, эндоскопические вмешательства на головном мозге, расширить возможности оказания помощи больным с нейроонкологическими заболеваниями.

Также в Костромской области реализуется программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас костромские доктора могут оперировать пациентов с кровоизлияниями, аневризмой сосудов головного мозга, развивается лечение нейроонкологических пациентов. Ежегодно лечение в нейрохирургии проходят более 500 пациентов. Врачи выполняют около 400 хирургических вмешательств, из них более 120 высокотехнологичных.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Сегодня, по поручению губернатора Сергея Константиновича Ситникова, разработана программа развития нейрохирургической службы. Планируется расширение площадей для второй операционной, предусмотрена возможность приобретения современного оборудования. Это большая поддержка. Специалисты отделения уже активно сотрудничают с неврологами, сосудистыми и эндоваскулярными хирургами», - рассказал главный врач областной больницы Владимир Храмов.

 

Теги: сергей ситников, операционная, нейрохирургия, медицинская конференция, Сербиненковские чтения


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