Зеленский заявил, что готовился к встрече с Путиным и не обсуждал другие форматы

Владимир Зеленский заявил, что готовился к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным и пока другие форматы не обсуждал, но добавил, что в Турции будет не один, сообщают РИА Новости.

"Я отреагировал на то, что было в медиа и от США, и от РФ. И Европа, честно говоря, так отреагировала. Я готов на встречу с ним. Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетит 15 мая в Стамбул и будет там ждать встречи с Владимиром Путиным. Также в офисе президента Украины заявили, что если Путин не приедет, то сам Зеленский не будет вести переговоры с российской делегацией, но консультации на более низком уровне все же возможны. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в документы, запрещающие Зеленскому вести переговоры, "будут внесены юридические коррективы", если Путин все-таки приедет в Стамбул.

Напомним, что Кремль продолжает держать интригу по поводу переговорщиков в Стамбуле. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным.