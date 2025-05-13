Костромской завод «Нефтехиммаш» первым в стране начинает производство оборудования, которое заместит аналоги из Италии и Швейцарии

В Костромском научно-производственном объединении нефтехимического машиностроения приступили к производству оборудования для выпуска аммиака для АО «Минудобрения» – крупнейшего химпредприятия страны, которое является единственным производителем минеральных удобрений в Центральном Черноземье.

Костромской завод «Нефтехиммаш» первым в стране приступил к производству оборудования, которое до сего времени выпускали только в Италии и Швейцарии.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе рабочего визита обсудил вопросы развития импортозамещения с руководством предприятия.

Главе региона рассказали, что продукция, которую выпускают в Костроме, востребована в нефтяной, газовой и химической отраслях. Предприятие использует меры господдержки, в том числе, в виде гарантий фонда поддержки предпринимательства Костромской области на общую сумму 11,8 млн рублей.

Эта поддержка позволила развивать производство даже в период жесткого санкционного давления, рассказал губернатору руководитель Александр Пастухов. И поблагодарил Сергея Ситникова за поддержку.

«На гарантийные средства мы закупили новые станки. Они позволяют нам изготавливать уникальное оборудование, разработанное по заказу компании «Роснефть», которое может работать под давлением в 325 атмосфер. В настоящее время предприятием выполнен контракт, готовится отгрузка. Закончили контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами. Заказчик также удовлетворен нашей работой. Приступаем к выполнению заказа для предприятия азотных удобрений. Раньше они в Европе закупали оборудование, теперь его будем делать мы. На сегодняшний день мы обеспечены заказами до 2026 года», - отметил Александр Пастухов.

На «Нефтехиммаше» активно внедряют передовые технологии и разработки специалистов компании, завод регулярно проводит сертификацию изделий в полном соответствии с требованиями международного стандарта. Продукция предприятия востребована в России и за рубежом. География поставок – 25 регионов страны, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам.

Важно отметить, что на предприятии берегут свои высококвалифицированные кадры, организуют переобучение персонала. Самому старшему рабочему сейчас 72 года. Это единственный токарь, который работает на ручном станке. Игорь Соколов рассказал главе региона, что как закончил училище в 60-х годах, так более 50 лет работает по специальности.

«Мне нравится работать здесь. Коллектив молодой. Я сюда 16 лет назад пришел. Ребятам всем по 20 лет было. Вот они взрослеют, а я вместе с ними молодею. Подпитываюсь их энергией. Я точу детали по чертежам, поэтому здесь у меня работа не только руками, но и головой. Поработаю еще, пока не собираюсь на пенсию», - рассказал токарь-универсал.

Сергей Ситников обсудил с коллективом предприятия рабочие и бытовые вопросы. Поинтересовался даже атмосферой в их жилищах. Накануне городские власти планировали завершать отопительный сезон, но из-за низких температур отключение тепла перенесли, согласно с решением губернатора.

Еще один вопрос, как к активным горожанам, об участии во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Нельзя оставаться равнодушными к родному городу, отметил губернатор. Большинство нефтехиммашевцев голосуют за благоустройство набережной, рассказали Сергею Ситникову активисты завода.