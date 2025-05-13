Волонтеры РМК развезли более 3 тысяч подарочных наборов ветеранам

В преддверии Дня Победы активисты Волонтерского центра РМК развезли более 3 тысяч подарочных продуктовых наборов ветеранам в города Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, подарочные наборы от Благотворительного фонда РМК получили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и "дети войны".

"Каждая встреча с участниками Великой Отечественной войны – это погружение в увлекательную историю. Ведь за каждым человеком стоит целая эпоха. К сожалению, тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, кто был в концлагерях – всех их с каждым годом становится все меньше. Тем ценнее эти встречи, тем более жадно мы ловим каждое слово", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Каждый набор – это не просто набор продуктов, это знак внимания и заботы о тех, кто пережил и сохранил в памяти события Великой Отечественной. Ну а в преддверии праздника 9 Мая они пришлись как раз к столу, когда в гости к ветеранам приходили их дети, внуки и правнуки.

Благотворительный фонд РМК был учрежден в 2005 году. За годы работы фонда поддержку получили более 400 тысяч человек.