Александр Моор увеличил число территорий на которых введен режим ЧС регионального уровня

Губернатор Тюменской области Александр Моор увеличил число территорий на которых введен режим ЧС регионального уровня, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Во время рабочей поездки в Абатский район глава региона сообщил, что режим ЧС регионального уровня вводится в деревнях Ефимова и Бокова. Причина - из-за высокого уровня воды в реке Ишим они оказались отрезаны от "большой земли".

Постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Готовится принять большую воду Викуловский район, работы по подготовке к паводку идут в плановом режиме. Все меры, принятые в регионе для подготовки к паводку, показали свою эффективность. Ситуация под контролем", - отметил Александр Моор.

На сегодняшний день режим ЧС действует в ряде деревень Абатского, Казанского, Ишимского муниципальных округов, а также в городе Ишим в границах садоводческих кооперативов, которым грозит подтопление.

Также в ходе рабочей поездки в Абатский район Моор проанализировал, как идет работа по поддержке жителей региона, пострадавших от паводка. Жители Ефимова и Набокова с сегодняшнего дня могут подать документы на предоставление единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей на человека.

"Делаем все, чтобы сохранить проезд по дороге Абатское – Викулово, иначе отрезанных от "большой земли" населенных пунктов будет больше. Сейчас в муниципалитете их семь. В целом по региону, по данным на 13 мая, в связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека уже получили 1 518 жителей 15 населенных пунктов региона, где действует режим ЧС регионального уровня. Прием заявлений на предоставление единовременной материальной помощи продолжается", - заявил губернатор.