13 Мая 2025
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Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Александр Моор увеличил число территорий на которых введен режим ЧС регионального уровня

Губернатор Тюменской области Александр Моор увеличил число территорий на которых введен режим ЧС регионального уровня, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Во время рабочей поездки в Абатский район глава региона сообщил, что режим ЧС регионального уровня вводится в деревнях Ефимова и Бокова. Причина - из-за высокого уровня воды в реке Ишим они оказались отрезаны от "большой земли".

Постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Готовится принять большую воду Викуловский район, работы по подготовке к паводку идут в плановом режиме. Все меры, принятые в регионе для подготовки к паводку, показали свою эффективность. Ситуация под контролем", - отметил Александр Моор.   

На сегодняшний день режим ЧС действует в ряде деревень Абатского, Казанского, Ишимского муниципальных округов, а также в городе Ишим в границах садоводческих кооперативов, которым грозит подтопление.

Также в ходе рабочей поездки в Абатский район Моор проанализировал, как идет работа по поддержке жителей региона, пострадавших от паводка. Жители Ефимова и Набокова с сегодняшнего дня могут подать документы на предоставление единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей на человека. 

"Делаем все, чтобы сохранить проезд по дороге Абатское – Викулово, иначе отрезанных от "большой земли" населенных пунктов будет больше. Сейчас в муниципалитете их семь. В целом по региону, по данным на 13 мая, в связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека уже получили 1 518 жителей 15 населенных пунктов региона, где действует режим ЧС регионального уровня. Прием заявлений на предоставление единовременной материальной помощи продолжается", - заявил губернатор.

 

Теги: паводок, режим ЧС, Александр Моор


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