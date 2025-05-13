Трамп может приехать в Стамбул, если туда приедет Путин

Президент США Дональд Трамп открыт для поездки в Турцию, если на переговоры с Владимиром Зеленским туда приедет Владимир Путин, передает CNN.

Будет ли присутствовать Трамп [на переговорах в Стамбуле] остается неясным. Главные должностные лица администрации Трампа планируют посетить Турцию на этой неделе, но возможное присутствие президента остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли присутствовать его российский коллега, сообщает телеканал со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США.

В целом Трамп находится как никогда близко к Турции – на этой неделе у него турне по странам Персидского залива. Он сказал, что может заехать и в Турцию, "если сочтет, что это будет полезно".

Пока нет никаких признаков того, что президент России 15 мая прибудет в Стамбул для прямых переговоров с украинским коллегой. При этом Кремль не отрицает, что готовится к проведению переговоров.