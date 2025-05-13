В Красноярском крае врачи записывались друг к другу, чтобы поменьше работать в праздники

В красноярском городе Минусинске прокуратура проверяет сообщения о том, что врачи одной из больниц записывались друг к другу на прием на майские праздники, чтобы освободиться от работы. В надзорном ведомстве отметили, что сотрудники учреждения либо сами записывались к коллегам, либо записывали своих родственников или знакомых, которые не нуждались в медпомощи.