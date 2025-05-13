Путин: Надо пускать в Россию только те компании, возвращение которых выгодно

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" высказался о возвращении в нашу страну ушедших ранее компаний. Главной темой разговора стало обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.

"Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, – значит, её надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему её здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас", - цитирует путина пресс-служба Кремля.

Президент отдельно отметил успехи российского бизнеса в условиях санкционного давления.