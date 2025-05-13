Природный пожар приблизился к закрытому городу Циолковский в Амурской области

Природный пожар приблизился к ЗАТО Циолковский в Амурской области, недалеко от которого расположен космодром "Восточный".

По данным МЧС РФ, пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе. Огонь быстро распространяется из-за ветра в сухую погоду.

"Растительность горит на 8 километрах по фронту. Пожарные МЧС России тушат огонь и защищают город Циолковский", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Амурской области лесной пожар подобрался вплотную к трассе из Благовещенск-Свободный. В соцсетях появились кадры "огненного коридора" в Свободненском районе, через который приходилось пробираться водителям. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе села Москвитино.

На всей территории региона действует особый противопожарный режим. В МЧС сообщают, что в регионе выявлены поджигатели.