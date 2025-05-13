Россиянин попытался угнать роскошную яхту во Флориде

29-летний гражданин России Николай Вилков попытался угнать роскошную яхту в заливе Хоуб-Саунд во Флориде. Отряд пограничной службы США устроил погоню за ним, благодаря чему в сети появилось эпичное видео.

В итоге офицеры погранслужбы взяли правонарушителя на абордаж, а затем бросили в помещение, где он спрятался, слезоточивый газ. Это заставило россиянина выбраться наружу, где его и схватили.

ЧП произошло в округе Мартин с яхтой стоимостью около $2 млн.

Примечательно, что Вилкова выдворили из Штатов в апреле прошлого года. Но после депортации он вновь оказался в США. Причиной депортации, по данным СМИ, стало участие россиянина в контрабандных поставках. А впервые Вилков с женой и ребенком попал в США из Мексики, а в Мексику вылетел из Турции в ноябре 2022 года.

Также сообщается, что незадолго до угона яхты Вилков пытался угнать буксирное судно там же, во Флориде.