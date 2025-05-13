81% детей мигрантов, желающих обучаться в российских школах, не сможет получить место

В Рособрнадзоре сообщили о тои, что подвели первые итоги тестирования по русскому языку для детей мигрантов, которые хотят учиться в школах России. 81% детей и подростков отсеялись ещё до самого тестирования.

Обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка ввели с 1 апреля. Его проводят в 2 тыс. 356 организациях. Поданы 1 тыс. 762 заявления на участие. 81% заявителей отказано в принятии документов. Основные причины отказов – предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

К тестам допущены 335 человек. 44 уже поучаствовали в тестировании, из них 27 (61%) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком. Первые итоги анализа показали, что новый порядок позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан.

Отметим, проведенный недавно опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга поддерживает запрет приема в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски. О мигрантах, которые приезжают в столицу Урала, также высказывался глава города Алексей Орлов. По официальным данным, в 2024 г. из Свердловской области выдворили больше 4 тысяч иностранцев, нелегально находившихся в России.