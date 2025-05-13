Суд разрешил минЖКХ и "ЭкоПарку" заключить договор на вывоз мусора в Свердловской области

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону свердловского министерства ЖКХ и компании "ЭкоПарк", решивших заключить договор на вывоз мусора в Западной части региона.

Напомним, что ранее иск на введение обеспечительных мер подал другой участник торгов - ООО "Экотехпром", оставшийся недовольным выбором нового регоператора. В своем иске представители компании потребовали от министерства признать торги недействительными, а суд, пока этот вопрос будет решаться, наложить обеспечительные меры, чтобы договор между "ЭкоПарком" и областным минЖКХ не был заключен раньше.

Сегодня же прошло судебное заседание, в ходе которого суд выслушал позиции сторон и отменил ранее введенные обеспечительные меры и отказал во введении новых, передает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), чьей "дочкой" и является "ЭкоПарк".

Напомним, что со старта мусорной реформы в 2019 году, в АПО-2 работала компания "ТБО Экосервис", однако в мае 2024 года у нее начались проблемы со своевременным вывозом ТКО. Регулярный вывоз отходов был нарушен на территории Первоуральска, Новоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила, Кировграда и Невьянска. Города оказались завалены отходами из-за того, что "ТБО Экосервис" не смог договориться с транспортными подрядчиками. В арбитражный суд поступили десятки исков перевозчиков к регоператору на сумму более 400 млн рублей. Итогом мусорного коллапса стало лишение "ТБО Экосервис" статуса регионального оператора и уход с рынка.

В это же время подконтрольная свердловскому правительству КРСУ зарегистрировала юрлицо - ООО "ЭкоПарк", которое получило необходимую лицензию на работу с широким перечнем отходов. Подробнее о компании и целях ее создания мы писали ранее.