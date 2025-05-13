В Ростовской области с полигона сбежали десять бывших заключенных - СМИ

В Ростовской области с военного полигона сбежали десять человек, заключивших контракты с Минобороны на отправку в зону СВО. До этого они находились в местах лишения свободы – все сбежавшие были ранее осуждены за убийство, грабеж, незаконный сбыт наркотиков, изнасилование и побои. О побеге сообщают местные издания Donday и 161.ru со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что сразу удалось задержать четырех человек, местонахождение еще двух установлено, остальных ищет военная полиция.

Также стало известно, что инцидент произошел еще 9 мая. "Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования", - сообщил инсайдер журналистов.

По его данным, у сбежавших не было оружия.