СВР: Киев хочет обменять вывезенных на Украину курян на бойцов "Азова"*

Киев хочет обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, заявляет Служба внешней разведки (СВР) России.

Ведомство отмечает, что в окружении Зеленского называют жителей Курской области "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные".

"Речь идет прежде всего о бойцах националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении службы.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона не называет конкретную дату возвращения 50 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину. По ее словам, Киев выставляет надуманные причины, по которым не возвращает в Россию мирных жителей.

В конце марта в Россию вернулись 25 жителей Курской области, которых украинские военные силы вывезли на Украину. Омбудсмен сообщала, что всего предстоит вернуть в Россию 72 человека, однако сделать сразу это не удастся - украинская сторона ссылается на отсутствие документов для пересечения границы оставшихся курян.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России