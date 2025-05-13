Александр Моор назначил директора Департамента образования и науки Тюменской области

Дина Горковец - опытный управленец, в разные годы возглавляла городской и областной департаменты образования, трудилась на посту заместителя главы Тюмени по социальным вопросам.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. К обязанностям Дина Горковец приступила с 13 мая.

Дина Горковец назначена на должность директора Департамента образования и науки Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



