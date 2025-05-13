У работников кафе в Ленобласти, после посещения которого умер ребенок, нет санкнижек

Трехлетний ребенок умер после посещения кафе в Ленинградской области. Проверка показала, что у работников заведения отсутствуют санитарные книжки, сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, в общепите отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия ее хранения.

Кафе расположено в городе Лодейное Поле, сейчас его деятельность приостановлена.

По данным СУСК РФ по Ленобласти, ребенок посещал заведение 9 мая. В результате трехлетняя девочка отравилась продуктами питания и скончалась в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть ребенка (п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В апреле в Екатеринбурге суд на время приостановил деятельность предприятия, из-за которого отравились ученики местной школы. Роспотребнадзор нашел там массу нарушений и выявил причину массового заболевания школьников.