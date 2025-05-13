Полицейского судят за передачу ритуальщикам адресов скончавшихся тагильчан

Перед судом предстанет бывший оперативный дежурный дежурной части МУ МВД России "Нижнетагильское", передававший, по версии следствия, сведения и адреса о скончавшихся местных жителях ритуальному агентству. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Экс-полицейского 1992 г.р. обвиняют по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". По версии следствия, будучи правоохранителем, он с августа 2021 по июль 2024 года за деньги неоднократно передавал представителю ритуальной службы оперативную информацию об умерших - все полезные сведения, включая адреса. Всего он успел совершить 40 противоправных действий, за что получал взятки в размере от 3 до 9 тыс. рублей. Всего же в карман полицейского ушло 136 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Помимо этого, в отношении представителя ритуального агентства органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка. При этом, в отношении женщины, через которую и передавались денежные средства, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку она была не осведомлена о незаконном происхождении средств.