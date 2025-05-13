В Нижнем Тагиле турист судится с оператором из-за отмены поездки на Мальдивы

В Нижнем Тагиле суд рассмотрит дело о несостоявшемся путешествии на Мальдивы. Ответчиком выступает туроператор.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде города, турист полностью оплатил тур на Мальдивы через турагента, заплатив за это больше миллиона рублей. Однако после оплаты выяснилось, что туроператор якобы не получил деньги в полном объеме и отменил бронирование. При этом все документы о бронировании и оплате были оформлены.

Турист требует от оператора возврат полной стоимости тура, взыскание неустойки за нарушение сроков, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение прав потребителя. Теперь суд должен будет разобраться, кто прав в этой ситуации. Заседание по делу назначено на 19 июня.

Напомним, недавно житель Первоуральска засудил туроператора за то, что отдыхал с семьей в Турции на два дня меньше.