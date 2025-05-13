В Челябинске работает II окружной форум «Российская креативная неделя – Урал»

В Челябинске стартовала работа II окружного форума «Российская креативная неделя – Урал». Ключевая тема – обсуждение ценностей, которые несет креативный продукт, в разрезе их соответствия современному уровню развитию государства российского.

Деловая программа форума в 2025 году состоит из 40 сессий, участие в которых примут около 200 спикеров из 12 стран мира.

Полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога в приветствии участникам мероприятия напомнил, что Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу – к 2030 году увеличить долю творческих индустрий до 6%.

«Креативные индустрии - это во многом про развитие самобытности, национальной идентичности, традиций нашего народа и продвижение «культурного кода», – подчеркнул Артём Жога.

В состоявшейся дискуссии в рамках пленарной сессии форума выступили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, генеральный директор компании «Рубрик» Айнар Абдарахманов, CEO-директор Lapochka Антон Балыклов. Модерировали дискуссию директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш, заведующий лабораторией исследований лидерских практик и клиентоцентричности НИУ ВШЭ Владимир Соловьев.

Алексей Текслер в своем выступлении отметил, что креативные индустрии становятся не только значимым сектором экономики, но и «инструментом мягкой силы» – проводником российских ценностей, как внутри страны, так и за ее пределы.

Начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков поблагодарил главу Южного Урала за четкую организацию мероприятия.

«Хочу поблагодарить команду губернатора. Ваша включённость имеет очень большое значение для понимания, что креативные индустрии – это новый вектор развития, власть поддерживает, поэтому можно идти туда безопасно и инвестировать деньги. Субъекты креативных индустрий в большинстве своём находятся именно в регионах. А креативные индустрии - это развитие, возможность самореализации и формирования региональной идентичности. Креативные индустрии и их развитие имеют для нашей страны сегодня очень важное значение», - сказал Сергей Новиков.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области в плане развития креативных индустрий уже сделано многое.

Создано подразделение по развитию креативного сектора, внедряются региональные стандарты его развития. Принят областной закон о регулировании отношений в сфере креативных индустрий. Развивается инфраструктура: креативная площадка «Свобода 2» получила статус федерального креативного кластера, креативное пространство открылось в магнитогорском курорте «Притяжение. Определены 5 направлений развития креативных индустрий в регионе, планируется поддержка малого бизнеса в сфере креативных индустрий через льготную систему налогообложения и дополнительные льготы для включенных в реестр предприятий.

«Креативные индустрии – это про развитие. Безусловно, это связь творчества и бизнеса, должна быть коммерчески успешная история. Но ещё очень важно, если мы говорим о ценностях, то все креативные индустрии должны быть пропитаны словом «любовь». Любовь к Родине, любовь к семье, любовь к человеку, любовь к своему региону, к своему городу, к своей стране. Это принципиально важно. Без любви сделать что-то креативное просто невозможно», - подчеркнул глава Южного Урала.

Директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш рассказала участникам форума, что «Российская креативная неделя – Урал» открывает креативный год в стране.

«Со вступлением в силу федерального закона «О развитии креативных индустрий» мы переходим в новый этап развития креативный экономики. И регионы играют в этом развитии ключевую роль. Форум «Российская креативная неделя – Урал» - площадка, где мы фиксируем переход отрасли из фазы точечных успехов в фазу системной «экспансии». Мы рассчитываем, что форум закрепит за Челябинской областью статус одного из регионов-лидеров в развитии креативных индустрий», - отметила Марина Монгуш.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров представил на форуме итоги опроса.

«Сегодня каждый двадцатый (в России – прим. редакции) хорошо знает и понимает, что такое креативные индустрии. 4 года назад было 2%. При этом 32% что-то знают о креативных индустриях. Креативные индустрии пошли в народ. При этом 90% опрошенных говорят, что важно и нужно поддерживать креативные индустрии», - сообщил глава ВЦИОМ.

Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин в ходе выступления сделал акцент на перспективе развития креативных индустрий в малых городах и поселениях страны.

«Впервые мы почувствовали, что что-то может быть не только в Москве, но и в Челябинске, в Магнитогорске или в Сатке, например, когда случился ковид. Мы вступили в фазу перезагрузки пространственного развития страны. Важно принять решение, каким должен быть город, как он должен работать и как он должен выглядеть. Если мы говорим про креативную экономику и ее особую функцию, мы должны думать об этом пространстве», - считает Александр Панин.

Форум «Российская креативная неделя — Урал» будет работать в Челябинске в течение двух дней. Участники обсудят проекты и новые идеи креативных индустрий в сфере промышленного дизайна, визуального искусства, IT, музыки, анимации, рекламы и маркетинга, гастрономии, моды, архитектуры, урбанистики и пр.