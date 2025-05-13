Заочно осужденный банкир Пугачев задолжал около 79 миллиардов рублей

Бывший банкир Сергей Пугачев, заочно осужденный на 14 лет, задолжал около 79 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП.

Так, с 2016 по 2025 год приставы возбуждали на Пугачева несколько исполнительных производств. Предметом стала "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)".

Кроме того, в 2023 и 2024 годах приставы не смогли взыскать с Пугачева долг в 6,2 миллиона рублей по кредитам. У него не нашли имущества, на которое могло быть обращено взыскание.

Напомним, Пугачев получил 14 лет лишения свободы за присвоение 28,7 млрд рублей Международного промышленного банка (МПБ). Также взыскана сумма ущерба.

По версии следствия, ранее владевший банком Пугачев похитил указанные деньги в 2008-09 гг. Ему помогали председатель исполнительной дирекции Александр Диденко и гендиректор компании "ОПК Девелопмент" Дмитрий Амунц.