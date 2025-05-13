В Кремле высказались о "вине России" в крушении MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал российскую сторону ответственной за крушение рейса MH17 в 2014 г.

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"Наша позиция хорошо известна. Вы знаете, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия. Поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем", - приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные журналистам.

Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал российскую сторону ответственной за крушение рейса MH17 в 2014 г. Утверждается, что совет ИКАО обвинил Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. В заявлении говорится, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях.