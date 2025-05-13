В Луганске из-за атаки ВСУ погибли двое спасателей

В Луганске при исполнении служебного долга погибли спасатели – начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко.

Утром беспилотники ВСУ атаковали асфальто-бетонный завод в Луганске. Когда огнеборцы начали тушить огонь, снова прилетел БПЛА самолётного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчёту двое сотрудников погибли, ещё двое находятся под наблюдением врачей. 13 человек – на амбулаторном лечении.

Майор внутренней службы Михаил Пронько прослужил в системе 18 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей. Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко пришёл на службу пять лет назад. Зарекомендовал себя профессионалом своего дела и отважным человеком. У него осталась пожилая мама, сообщает МЧС России.