Акции компании сооснователя "Яндекса" выросли на треть на новостях о предстоящих инвестициях

Акции компании Аркадия Воложа, созданной после разделения "большого "Яндекса" на российскую и иностранную части, выросли на треть за пять дней. Поводом для оптимизма инвесторов по поводу Nebius Group (ранее - Yandex N.V.) стали новости о предстоящих вложениях в проекты компании со стороны гигантов рынка.

Так, в Toloka, которая специализируется на данных для обучения ИИ, $72 млн планируют вложить Джефф Безос и другие инвесторы, а ClickHouse намерена повысить оценку до $6 млрд. Только за 12 мая акции Nebius прибавили в стоимости почти 18%. В целом же акции компании прибавили в цене 33%, пишет Forbes.