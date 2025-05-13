Не видящих смысла в образовании стало больше в 3 раза

Россиян, не видящих смысла в образовании, за 20 лет стало больше в 3 раза. Такие результаты получены в ходе опроса SuperJob.

Только 75% россиян согласны с, казалось бы, очевидным утверждением, что важно получить хорошее образование. Но 17% считают, что это не нужно и мало влияет на последующую жизнь (21% мужчин и 14% женщин). Причем больше всего этот процент среди людей до 35 лет (22%).

В 2005 году не видящих смысла в образовании было 5%, сейчас 17%. Они указывают разные причины: что образование не гарантирует доход, а в вузах дают не то, что необходимо в жизни. Есть те, кто считают, что людей вытеснит ИИ.

Возможно, результаты означают не отрицание ценности образования вообще, а именно диплома о высшем образовании. В последние годы спрос на высшее образование действительно снижается, а все больше школьников идет в колледжи.