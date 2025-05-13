Жерару Депардье дали условный срок по делу о сексуальном насилии

76-летнего актера Жерара Депардье парижский суд признал виновным в сексуализированном насилии и приговорил к 18 месяцам условного срока. Также артиста оштрафовали на 20 тыс. евро. Он вину не признал.

Прокуратура в суде настаивала на том, что тюремный срок должен быть реальным. Также обвинение просило выплатить компенсацию женщинам, которые стали жертвами Депардье, настаивало на прохождении актером психиатрического лечения и занесения его на два года в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

В апреле сообщалось, что Депардье был взят под стражу, но сразу же был освобожден. В суд на него подали две женщины - декоратор фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера и ассистент режиссера, которые обвинили актера в приставаниях на съемках кинокартины в 2021 году.

Адвокат Депардье заявлял, что женщины оклеветали его подзащитного с целью получить компенсацию от 6 до 30 тыс. евро.