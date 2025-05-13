Суд оставил в силе приговор уральцу, сообщившему фейк о взрыве в больнице

Свердловский областной суд оставил в силе приговор мужчине, сообщившему о ложном минировании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в ноябре прошлого года житель Полевского решил оригинально привлечь внимание бывшей супруги, работающей в больнице города. Он напился и по телефону заявил о готовящемся взрыве в Полевской городской больнице. Силовики проверили информацию, которая оказалась фейком, и оперативно установили лжеминера.

Против уральца возбудили уголовное дело. Сам он раскаялся, принес извинения и даже возместил расходы спецслужб на выезд по ложному вызову. Суд учел все смягчающие обстоятельства и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчине предстоит ежемесячно посещать врача-нарколога, а при необходимости пройти курс лечения.

Приговор был обжалован прокурором, который посчитал, что наказание должно быть реальным. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил его в силе.