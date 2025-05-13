Туристический налог принёс Новосибирску уже 19 миллионов

Власти Новосибирска подвели первые итоги введения в городе туристического налога. По состоянию на 1 мая, за I квартал в бюджет поступило по этой статье 19,1 млн руб.

Принимая во внимание введение налога с начала 2025 г., а также поквартальный способ его уплаты, представители туристического бизнеса уплатят налог в текущем году ещё дважды — 28 июля и 28 октября. Платёж за IV квартал 2025 года поступит в бюджет города в январе 2026 г. Поступления от туристического налога планируется направить в том числе на расходы, исполняемые в целях благоустройства и повышения качества гостевых, а также основных туристических маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение о введении такого налога принято депутатами города в октябре 2024 г.