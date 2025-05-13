Закон о локализации такси может лишить работы половину таксистов

Госдума сегодня во втором чтении рассмотрит законопроект сенатора Кутепова и депутата Гутенева о локализации автомобилей такси.

Суть закона: с 1 марта 2026 года таксисты смогут оказывать услуги только на машинах, произведенных в России (на машинах с крайне высоким уровнем локализации). Ситуация такова, что требованиям будут соответствовать только машины Lada и несколько "китайцев", которых из готовых машинокомплектов собирают в России, например, "Москвичи". Законопроект активно лоббировал "АвтоВАЗ".

В Аналитическом центре при правительстве России посчитали, что после начала действия закона работы могут лишиться около половины действующих таксистов (около 500 тыс. человек). Поэтому эксперты рекомендуют смягчить законопроект, расширив перечень допустимых авто, введя субсидии и льготный лизинг, пишет РБК.

В Аналитическом центре подсчитали, что для частично занятых водителей на личных авто затраты на замену одной машины могут достигать 470,9 тыс. руб., а срок окупаемости — от 16 лет без учета роста тарифов. По расчетам аналитиков, из отрасли могут уйти до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных авто, 35,6% — работающих на арендованных авто с полной занятостью.

Согласно исследованию, новые автомобили, соответствующие закону, стоят в среднем в 2,1 раза дороже подержанных (1,73 млн руб. против 840 тыс.). При этом рост цен на отечественные модели опережает рынок.