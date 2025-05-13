Дочери погибшего на СВО уральца отказались оформить выплату по его потере

Дочери жителя Березовского, погибшего на СВО, несколько месяцев отказывались оформить выплату по потере кормильца. В ситуации пришлось разбираться депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, уралец погиб на СВО еще в октябре прошлого года, но назначение несовершеннолетней дочери пенсии по потере кормильца затянулось. Ее мать выяснила, что родителям погибшего бойца пенсия уже оформлена, однако девочки просто не оказалось в документах, поэтому она и не получает эту выплату. О ситуации поставили в известность Иванова.

"Казалось бы, чего проще для ответственного должностного лица – взять и поправить документы. Это несопоставимо легче, чем Родину на передовой защищать", - отметил депутат.

Он направил материалы в военную прокуратуру ЦВО, где подтвердили факт нарушения. В результате в майские праздники пенсия дочери бойца все же начала приходить.

Ранее Максим Иванов рассказывал о другом случае, когда участник СВО из Свердловской области не мог получить выплату за боевую награду, приказ по которой был подписан почти два года назад.