13 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

"Будем злить избирателей". В Екатеринбурге снесут 318 остановок 

В Екатеринбурге до конца 2025 года планируют снести 318 остановок общественного транспорта, которые прилегают к киоскам. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию.

При этом установить в 2025 году планируется только 75 новых остановок с навесами. По словам Ощепкова, департаменту транспорта выделили на эти цели 106 млн рублей. Стоимость обустройства одной остановки оценивается в 1,4 млн рублей, в эту стоимость входит изготовление, установка навеса и наружное благоустройство.

Глава департамента обратил внимание на то, что на месте остановок, снесенных в рамках борьбы с незаконными киосками, не проводится расчистка территории и благоустройство.

"Восстановление асфальтового покрытия и другие работы по благоустройству более, чем в два раза увеличивают стоимость работ, что повлечет за собой сокращение количества обустроенных остановок. Мы обратились к главе Екатеринбурга с предложением поддержать нас и выделить дополнительное финансирование в размере 45 млн рублей для обустройства ещё 32 остановок, потому что количество обращений граждан и количество снесенных НТО значительно превышают наши возможности", – отметил Ощепков.

По его словам, новые остановки должны установить к декабрю 2025 года.

На это остро отреагировал депутат гордумы Сергей Козлов. Он обратил внимание, что в сентябре и октябре обычно начинаются частые дожди и именно в это время без навесов на остановках горожанам будет сложно. Он также напомнил, что в сентябре проходят выборы (в сентябре в Свердловской области будут выбирать губернатора), и отсутствие остановок станет одной из самых громких тем.

"Надо уменьшать сроки, какой декабрь! Нас просто съедят. В сентябре давайте хотя бы 75 навесов установим", – призвал депутат.

Как рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, к настоящему моменту общее количество вынесенных и демонтированных НТО составило 502 объекта, 105 из которых находилось на остановках общественного транспорта.

Всего в Екатеринбурге насчитывается 1500 остановок.

Теги: остановка, снос


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