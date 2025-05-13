Из Турции вывезли всех застрявших из-за отмены рейсов туристов

Российские туроператоры вывезли из Турции почти всех туристов, задержавшихся из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что авиакомпания Turkish Airlines, чья полетная программа максимально пострадала из-за закрытия воздушного пространства над Москвой, возвращается в расписание. Первый день без очевидных отмен и задержек прогнозируется 14 мая.

По данным компаний, процент отмен туров за период "авиационного хаоса" с 6 по 9 мая составляет от 3% до 20%.

Ранее сообщалось, что из-за атаки украинских беспилотников на Москву более 180 российских туристов застряли в аэропорту Абу-Даби. Mash писал, что представители авиакомпании Air Arabia советовали пассажирам отменять билеты на рейс и брать новые.

Как стало известно, задержки и отмены рейсов коснулись по меньшей мере 60 тыс. пассажиров – в майские праздники турпоток в аэропортах сильно увеличился.