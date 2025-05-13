13 Мая 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Перми могут закрыть бар, в котором обнаружили тело нанизанной на забор девушки

Следователи проверят доводы о причастности иностранцев к гибели девушки в Перми - ее тело нашли нанизанным на острый забор одного бара "Пиво. Мясо" в ночь на 11 мая.

Отметим, что изначально правоохранители не подтверждали информацию о насильственной смерти. Сообщалось, что девушка погибла в результате несчастного случая - пьяная перелазила через забор, упала и погибла. Однако пермяки полагают, что имело место убийство. В медиа сообщалось, что тело девушки висело ногами в сторону бара, будто она перелезала через забор спиной. В медиа высказывалось мнение, что якобы пострадавшую якобы пытались изнасиловать мигранты. В минтербезе эту информацию не подтверждали. Накануне в ведомстве заявили, что информация о насильственных действиях не подтверждается.

"Выводы о совершении преступления лицами, в т.ч. иностранных государств не соответствуют действительности", - говорится в сообщении министерства территориальной безопасности, опубликованном накануне в Telegram-канале ведомства.

Тем не менее, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Имел ли место криминал предстоит разобраться правоохранителям.

В минтербезе сообщили Накануне.RU, что в настоящий момент рассматривается вопрос закрытия бара "Пиво. Мясо" по итогам проверки Роспотребнадзора. В баре были выявлены 11 нарушений. Из незаконного оборота полицейские изъяли порядка 32 литров спиртосодержащей продукции, которая продавалась без сопроводительных документов. Оборот крепкого алкоголя осуществлялся без лицензии. Кроме того, в баре были обнаружены более 20 пачек сигарет с признаками контрафактности.

Теги: бар, девушка, забор, убийство, уголовное дело


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