Минфин ожидает рост поступлений в бюджет от НДФЛ за счет роста зарплат

Минфин России ожидает снижение поступлений в бюджет по налогу на прибыль и утильсбору, но при этом, вероятно, подрастут сборы по НДФЛ и НДС, это следует из поправок к бюджету, внесенных в Госдуму министерством.

Так, ожидается, что поступления от налога на доход физических лиц вырастут примерно на 6% - до 858,2 млрд руб. Сейчас в федеральный бюджет поступает та часть НДФЛ, которая превышает ставку в 13%.

Увеличение налоговых сборов связывают с уточнением налогооблагаемой базы и ростом зарплат, передают "Ведомости".