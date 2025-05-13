Неучи пришли уже в федеральные университеты - программист

Уже в федеральных университетах полно неучей. Об этом заявил доцент Астраханского технического университета, программист Валерий Лаптев, пораженный тем, что в УрФУ издали пособие по математике для выравнивания знаний студентов инженерно-технических специальностей.

"Я полез в содержание и обнаружил, что там начинают с обыкновенных дробей. Представляете? У нас всего 10 федеральных университетов, то есть это вершина. И вот на этой вершине издают пособие, начинающееся с элементарных дробей! Уже даже в федеральных университетах дофига необразованных людей. Мы изучали дроби в 3 классе. А сейчас в федеральные вузы попадают люди, которые даже дробей не знают. И это на на инженерно-технических специальностях!" - возмутился Валерий Лаптев.

Он считает, что в школе ничего не дают, раз студенты не знают элементарных вещей. Но можно заниматься и самостоятельно, в том числе по советским учебникам, что в случае с математикой даже лучше.

Падение уровня выпускников вузов признал в 2021 году президент РАН Александр Сергеев. Он отметил, что это связано со снижением качества школьного образования.

"Из школы кто приходит? Такие, что, извините, надо таблицу умножения учить", - сказал он.

Все эксперты также отмечают: уровень студентов сильно снизился, базовые знания очень слабые, фундамента нет и т.д. А в школе учат смотреть ролики, делать презентации и имитировать учебу.

О том, что будущие выпускники с дипломами инженеров не знают дробей и других элементарных вещей, недавно рассказал преподаватель Новгородского государственного университета Антон Жданов.