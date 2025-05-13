В Правительстве сообщили, каких животных россиянам нельзя иметь дома

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Документ опубликован на портале правовой информации. В перечне перечислены восемь категорий животных, запрещенных к содержанию: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который регламентирует содержание животных. В нём указано, какую живность россиянам содержать запрещено.



