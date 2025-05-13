Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах Москвы и Киева - Уиткофф

Президент США Дональд Трамп "в форме ультиматума" настаивает на проведении прямых переговоров Москвы и Киева. В противном случае он грозит выходом Америки из переговорного процесса, заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

По словам Уиткоффа, основными темами на предполагаемых стамбульских переговорах между Россией и Украиной могут стать территориальный вопрос, использование Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Днепру и выход к Черному морю.

Также Уиткофф высказал мнение, что мирное соглашение невозможно без одобрения со стороны российского президента.