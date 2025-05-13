Крупный лесной пожар в Приамурье: водители пробирались сквозь "огненный коридор"

В Амурской области лесной пожар подобрался вплотную к трассе из Благовещенск-Свободный.

В соцсетях появились кадры "огненного коридора" в Свободненском районе, через который приходилось пробираться водителям. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе села Москвитино.

Сейчас крупный пожар на землях лесного фонда полностью ликвидирован, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Отмечается, что угрозы населенным пунктам не возникло.

В регионе действует особый противопожарный режим. Как сообщает региональный главк МЧС, за минувшие сутки пожарные выезжали на тушение возгораний 45 раз. Общая площадь пожаров составила более 3000 гектаров.

В МЧС также сообщают, что выявлены поджигатели. "В социальных сетях активно распространяется ролик, где шестеро молодых людей от 15 до 18 лет поджигают сухую растительность ради забавы на станции Арга в Серышевском МО", - говорится в заявлении ведомства. Личности поджигателей установлены, 18-летний зачинщик пала будет привлечен к административной ответственности.