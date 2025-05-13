В Забайкалье проведут молебны о ниспослании дождя против лесных пожаров

В Забайкалье проведут молебны о ниспослании дождя, их благословил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Молебны будут проводить до 18 мая включительно. "По словам владыки, сейчас, когда огненная стихия уничтожает природу в регионе, важно обращение к богу", - говорится в сообщении официального канала правительства Забайкальского края.

"Владыка подчеркнул, что молебен сам по себе не дает гарантию появления дождя, а дает нам возможность увидеть реакцию Бога на состояние общества. Будет молиться каждый верующий, к инициативе присоединилась Нерчинская епархия, епископ Нерчинский и Краснокаменский Макарий", - добавили в правительстве края.

Текст молитв о ниспослании дождя разместили на сайте епархии.

В правительстве Забайкалья напомнили, что чтения молитв о ниспослании дождя начались 11 мая, когда в регионе ухудшилась пожароопасная обстановка – огонь подобрался вплотную к населенным пунктам Читинского округа. В администрации региона не уточнили, улучшилась ли с тех пор ситуация.

Ранее в Забайкалье был объявлен режим ЧС федерального масштаба из-за сильных лесных пожаров.