Армия Украины перед началом перемирия в честь Победы на 25% чаще ударяла по регионам РФ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о том, что армия Украины перед началом перемирия в честь Победы в Великой Отечественной войне почти на 25% нарастила количество ударов по различным регионам России.

"Всего же по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 тыс. 636 боеприпасов", - сказал ТАСС Мирошник.

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявила перемирие. На этот период останавливали все боевые действия. ВСУ продолжали вести боевые действия против российских войск.