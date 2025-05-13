13 Мая 2025
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Политика Сибирский ФО Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур принял участие в юбилейном совете при полпреде в СФО

Сегодня, 13 мая, исполняется 25 лет с момента, когда Президент России Владимир Путин своим указом создал институт полномочных представителей главы государства в федеральных округах.

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел накануне юбилея заседание совета при полпреде с участием глав сибирских регионов и экс-полпредов Виктора Толоконского и Николая Рогожкина.

Открывая заседание, Анатолий Серышев сказал, что "главной задачей института полпредов было и остается обеспечение реализации на местах решений и инициатив Президента Российской Федерации, контроль за исполнением федеральных законов и координация взаимодействия всех уровней власти".

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Полпред отметил, что в разные годы менялись приоритеты в работе аппаратов полномочных представителей.

"При этом на всех исторических этапах развития Российской Федерации Сибирь оставалась значимой территорией страны с геополитической и экономической точек зрения", – подчеркнул Анатолий Серышев.

По словам полпреда, все, что было сделано в Сибирском федеральном округе за прошедшие 25 лет, – это результат слаженной совместной работы аппарата полномочного представителя с региональными органами государственной власти и лично губернаторами.

"Главы сибирских регионов традиционно были и остаются неравнодушными к запросам жителей, настойчивыми и активными лидерами во всех процессах развития своих регионов", – отметил Анатолий Серышев.

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в работе совета Сибирского федерального округа.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Наш Сибирский округ – важнейший для развития страны. Он объединяет 10 регионов и миллионы замечательных людей. Это инженеры, рабочие, труженики села, педагоги, медики, ученые, студенты, правоохранители, защитники Родины и многие другие настоящие сибиряки!" – сказал Владимир Мазур.

Губернатор Томской области высоко оценил роль полпредства в региональном развитии.

"Формирование и развитие института полномочных представителей – это результат огромного внимания, которое Президент Владимир Владимирович Путин уделяет регионам страны и их жителям. В своей работе, в реализации крупных проектов чувствуем поддержку Анатолия Анатольевича Серышева и его команды. Так было в строительстве хирургического центра онкологического диспансера, где пришлось в срочном порядке переделывать буквально каждый лист проектной документации, преодолевать ковидные ограничения и санкции недружественных государств. Так было в создании научно-производственного центра в сфере беспилотной авиации, который нужно было построить и оснастить с нуля за считаные месяцы. С этими и другими задачами мы справились, работая вместе в интересах жителей", – отметил губернатор Владимир Мазур.

Глава региона также рассказал о задачах современного этапа развития.

"Сегодня перед нами новые задачи, одна из которых – это создание Сибирского научно-образовательного кластера, где Томской области, нашим университетам и академическим институтам отведена ключевая роль. Работаем над кластером вместе с полпредом и его аппаратом, главами регионов округа, Сибирским отделением Российской академии наук, межрегиональной ассоциацией "Сибирское соглашение". Томск, в котором были основаны первые за Уралом вузы, сыграл важную роль в освоении Сибири. Сегодня регион продолжает участвовать в развитии округа, в первую очередь, как мощный научно-образовательный центр и кузница кадров", – подчеркнул губернатор Владимир Мазур по итогам юбилейного совета.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

13 мая 2000 года в состав Сибирского федерального округа вошли 16 регионов: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный округ.

В настоящее время в округе 10 регионов: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область.

Теги: Анатолий Серышев, полпредство , владимир мазур


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