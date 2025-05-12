Зеленский ратифицировал соглашение с США по полезным ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ратифицировал соглашение с США по полезным ископаемым.

Документ предоставляет Вашингтону приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, пишет РБК.

Ранее The Washington Post написала, что сделка с США о недрах выглядит так, будто Украина должна выплачивать репарации. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. В Киеве пришли в ужас от сделки. Однако президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если он откажется от подписания сделки.